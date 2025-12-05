В Екатеринбурге на падел-арене РМК стартовал премьерный турнир лиги RCC Padel

Соревнования завершатся 6 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Первый международный турнир в рамках лиги RCC Padel официально стартовал на падел-арене Русской медной компании, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии. Участие в соревнованиях примут мировые звезды спорта из Бразилии, Испании, Аргентины, Италии, Казахстана, а также сильнейшие российские игроки.

"Благодаря Тито Аллеманди (спортивному директору лиги RCC Padel - прим. ТАСС) удалось пригласить звезд падела в Екатеринбург. Они, можно сказать, из самолета вышли сразу на корт, но проводят классные матчи. Это первый турнир не только в Екатеринбурге, но и в принципе в России, который собрал лучших игроков из топ-100 международного рейтинга FIP (Международной федерации падела - прим. ТАСС)", - сказала директор академии РМК, президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха.

Соревнования проходят с 4 по 6 декабря на падел-арене РМК, которая была открыта в сентябре. Главным событием этих дней стал премьерный турнир новой лиги RCC Padel, где играют 16 пар сильнейших игроков мира и России.

В рамках мероприятия также пройдет турнир суперзвезд "Легенды падела", в котором примут участие двукратные чемпионы мира Тито Аллеманди и Мигель Ламперти, финалист турниров Premier Padel - 2025 Толито Агирре, 44-я ракетка мира Гонсало Рубио, а также Гонса Альфонсо, Хавьер Бараона.

Общий призовой фонд турниров составляет более 20 млн рублей. Лучшая пара турнира лиги RCC Padel получит 3 млн рублей, по 2 млн рублей получат две самые яркие пары, которые определят зрители путем голосования. Пара-победитель турнира суперзвезд заберет 4 млн рублей.

"Уровень организации соревнований невероятный! Само собой, я надеюсь выиграть турнир суперзвезд, но также верю, что каждая из четырех пар покажет свою лучшую игру, которой насладятся и зрители. Для них турнир должен стать мотивацией к тому, чтобы прийти в падел и играть в него больше", - поделился ожиданиями от ближайших соревновательных дней двукратный чемпион мира Мигель Ламперти.