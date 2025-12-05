"Акрон" не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч РПЛ с "Зенитом"

Встреча должна пройти 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Акрона" Максим Болдырев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты и персонал тольяттинского "Акрона" не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург на игру 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в клубе из Самарской области.

Матч пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.

"Акрон" не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург: авиакомпания Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. По прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом - с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолет и в итоге оставили в Самаре", - сообщил собеседник агентства.

"Зенит" набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. "Акрон" с 21 очком располагается на 9-й строчке.