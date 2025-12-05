Национальную премию "Торнадо" вручили в Москве

Премия Национального совета айкидо России присуждается в области развития и популяризации боевого искусства айкидо

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения национальной премии "Торнадо" - премии Национального совета айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства айкидо - состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В номинации "За успехи в развитии детского айкидо" победителем стал обладатель пятого дана айкидо, вице-президент Федерации айкидо Санкт-Петербурга Александр Соколов, в номинации "За развитие айкидо в России" победил обладатель шестого дана айкидо, чемпион России и победитель Кубка России Алексей Карашевский, обладателем приза в номинации "Тренер года - за особые заслуги" стал обладатель пятого дана айкидо айкикай, президент Молодежной федерации айкидо России Даниил Соболев.

В номинации "За продвижение айкидо в России через реализацию социальных проектов" победителем стал обладатель четвертого дана айкидо айкикай Денис Гатаулин. Лучшей региональной федерацией стало региональное отделение ОФСОО "Национальный совет айкидо России" в Донецкой Народной Республике.

Также в рамках церемонии прошли демонстрационные выступления региональных и стилевых команд по айкидо, выступления детских групп айкидо, показательные выступления ведущих мастеров боевых искусств и спортивных единоборств по ушу, кёкусинкай, капоэйре, тхэквондо и многим другим видам.