Начало матча РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" перенесли на 15 минут

Перед игрой, которая начнется в 16:45 мск, состоится мероприятие в память о Никите Симоняне

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Начало встречи 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами московских "Спартака" и Динамо" перенесено на 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был начаться в 16:30 мск.

"Российская премьер-лига по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между "Спартаком" и "Динамо" в 18-м туре Мир - РПЛ. Дерби на "Лукойл-Арене" 6 декабря начнется на 15 минут позже - в 16:45. Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе", - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

После 17 матчей "Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. "Динамо" с 20 очками располагается на 10-й строчке.