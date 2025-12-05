Главу Союза конькобежцев России Гуляева внесли в базу "Миротворца"

Также в базу попали Полина Кнороз, Ольга Денщикова, Павел Костюков, Екатерина Пунтус

Редакция сайта ТАСС

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев и прыгунья с шестом Полина Кнороз включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу попали член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Ольга Денщикова, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков и заместитель генерального директора Олимпийского комитета России Екатерина Пунтус. Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в форуме "Россия - спортивная держава".

Гуляеву 59 лет. Он является главой союза конькобежцев России с июня 2022 года. Ранее руководил Департаментом спорта и туризма города Москвы. Гуляев стал олимпийским чемпионом 1988 года на дистанции 1 000 метров и чемпионом мира в классическом многоборье в 1987 году.

Кнороз 26 лет. Спортсменка является двукратной чемпионкой России по прыжкам с шестом. В нынешнем сезоне она установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 4,86 метра.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.