"Вегас" победил "Нью-Джерси" в НХЛ. Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне

Голевой передачей отметился Павел Дорофеев

Иван Барбашев и Марк Стоун © AP Photo/ Adam Hunger

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. "Вегас" в гостях со счетом 3:0 победил "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (20-я минута), Томаш Гертл (56) и Иван Барбашев (59).

Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне, на счету российского форварда также 13 голевых передач в 27 матчах. Одной голевой передачей в игре отметился форвард Павел Дорофеев, набравший 18-е очко в сезоне (11 голов + 7 голевых передач).

"Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 34 очка в 27 играх. "Нью-Джерси" идет на шестом месте Столичного дивизиона с 33 очками после 28 встреч. В следующем матче "Вегас" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 8 декабря по московскому времени. "Нью-Джерси" в ночь на 7 декабря проведет гостевой матч с "Бостоном".

В других матчах игрового дня "Виннипег" дома со счетом 4:1 обыграл "Баффало", "Даллас" с таким же счетом на своем льду переиграл "Сан-Хосе".