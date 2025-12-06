"Юта" обыграла "Ванкувер" в НХЛ. Сергачев набрал 2 очка

Защитник "Юты" забросил шайбу и сделал результативную передачу

Михаил Сергачев © Ezra Shaw/ Getty Images

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Юта" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Михаил Сергачев (17-я минута), Ник Шмальц (35), Кевин Стенлунд (58) и Джон Марино (60). У "Ванкувера" отличился Аршдип Бэйнс (45).

Сергачев также отметился одной голевой передачей. В 29 матчах сезона россиянин набрал 19 очков, забросив 4 шайбы и отдав 15 голевых передач. Нападающий "Юты" Даниил Бут не отметился результативными действиями.

"Юта" благодаря победе поднялась на четвертое место Центрального дивизиона, команда набрала 31 очко в 29 матчах. "Ванкувер" идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 23 очками после 28 встреч. В следующем матче "Юта" на выезде сыграет с "Калгари", "Ванкувер" примет "Миннесоту". Встречи пройдут в ночь на 7 декабря по московскому времени.