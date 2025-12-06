Овечкин прервал шестиматчевую серию с набранными очками
Редакция сайта ТАСС
05:57
ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. "Вашингтон" в гостях со счетом 3:4 после серии буллитов уступил "Анахайму" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями и прервал серию из шести игр с набранными очками. В текущем сезоне у Овечкина 14 голов и 15 голевых передач в 29 матчах.
"Вашингтон" возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 37 очками после 29 игр. "Анахайм" располагается на первой строчке Тихоокеанского дивизиона с 35 очками после 28 игр.
В следующем матче "Вашингтон" примет "Коламбус", "Анахайм" сыграет с "Чикаго". Встречи пройдут в ночь на 8 декабря по московскому времени.