Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за "Спартак"

По словам гроссмейстера, он стал поддерживать команду, когда она являлась лидером российского футбола

Редакция сайта ТАСС

Ян Непомнящий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Шахматист Ян Непомнящий начал болеть за московский "Спартак", когда команда доминировала в российском футболе. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

"Спартак" - команда, за которую болею с самого детства, так вышло. "Спартак" все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел, - сказал 35-летний Непомнящий. - Так сказать, приобщился. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики".

"Спартак" становился чемпионом России в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годах и в сезоне-2016/17.

После 17 матчей "Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В 18-м туре красно-белые в субботу примут столичное "Динамо". Встреча начнется в 16:45 мск.