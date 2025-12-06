Иван Емельяненко проведет бой 13 декабря в Севастополе

Спортсмен вышел на свободу в конце сентября

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко проведет поединок 13 декабря в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Бой Ивана Емельяненко планируется 13 декабря в Севастополе", - сказал Хрюнов.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе.