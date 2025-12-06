Геннадия Головкина включили в Международный зал боксерской славы

Представитель Казахстана 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - WBC, четыре раза - IBF

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Головкин © Steve Marcus/ Getty Images

АЛМА-АТА, 6 декабря. /ТАСС/. Имя представителя Казахстана Геннадия Головкина внесли в Международный зал боксерской славы (IBHOF). Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

"Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Мое имя внесено в Международный зал боксерской славы. Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь. Теперь мое имя - часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит", - отметил Головкин.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на включение в зал боксерской славы также американец Вернон Форрест и ирландец Стив Коллинз, церемония включения состоится в июне.

Головкину 43 года, в своем последнем бою, который прошел в сентябре 2022 года, он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов во втором среднем весе. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Головкин стал чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в апреле 2022 года, проведя бой против японца Рёты Мураты. В марте 2023-го спортсмен отказался от титула. Ранее представитель Казахстана 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - Всемирного боксерского совета (WBC), четыре раза - Международной боксерской федерации (IBF).

Международный зал боксерской славы открыт в 1990 году и расположен в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Единственным россиянином, который удостоился включения в него, является Константин Цзю (2011).