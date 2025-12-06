Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов пока не получил лицензию на сезон

В настоящее время лицензии получили Александр Антонов, Андрей Федоров, Ирина Рачинская и Даниил Слушкин

Редакция сайта ТАСС

Никита Филиппов © IPA/ Sipa USA via Reuters Connect

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Единственный российский ски-альпинист, сумевший отобраться на Олимпийские игры - 2026 по итогам прошлого сезона, Никита Филиппов пока не получил международную лицензию, дающую право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В настоящее время только четыре российских ски-альпиниста получили лицензии ISMF. Это Александр Антонов, Андрей Федоров, Ирина Рачинская и Даниил Слушкин.

Филиппову 23 года, он родился в Петропавловске-Камчатском, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.