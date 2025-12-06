Гуляев назвал включение в базу "Миротворца" показателем хорошей работы

Редакция сайта ТАСС

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает свое включение в базу украинского ресурса "Миротворец" показателем хорошей работы. Такое мнение он высказал ТАСС.

О включении Гуляева в базу "Миротворца" стало известно в ночь на 6 декабря.

"Что тут можно комментировать? Раз внесли, значит, хорошо работаем. И будем работать еще лучше", - сказал Гуляев.

Гуляеву 59 лет. Он является главой Союза конькобежцев России с июня 2022 года. Ранее руководил Департаментом спорта и туризма города Москвы. Гуляев стал олимпийским чемпионом 1988 года на дистанции 1 000 метров и чемпионом мира в классическом многоборье в 1987 году.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.