Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус шести россиянам

Дающий возможность участвовать в международных стартах статус получили Диана Алешина, Алиса и Юрий Романовы, Алексей Колемасов, Мария Шувалова и Алла Субботина

Алексей Колемасов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса шести спортсменам, тренерам и судьям. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Право претендовать на нейтральный статус, дающий возможность участвовать в международных стартах, получили Диана Алешина, Алиса и Юрий Романовы, Алексей Колемасов, Мария Шувалова и Алла Субботина.

За получение ими нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.