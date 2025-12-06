Дзюдоист Каниковский выиграл бронзу турнира Большого шлема в Токио

В весовой категории до 100 кг он победил израильтянина Иосифа Симина

Редакция сайта ТАСС

Матвей Каниковский © Валерия Калугина/ ТАСС

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Российский дзюдоист Матвей Каниковский выиграл бронзовую медаль турнира Большого шлема в Токио.

В поединке за бронзу в весовой категории до 100 кг Каниковский победил израильтянина Иосифа Симина.

Каниковскому 24 года, он является чемпионом мира 2025 года и победителем чемпионата Европы 2024 года.

Турнир Большого шлема в Токио завершится 7 декабря.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул россиянам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны. Первым соревнованием после возвращения национальной символики стал турнир Большого шлема в Абу-Даби, где российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете.