Фалеева и Ардашев выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Второй этап Кубка России проходит в Тюмени и завершится 7 декабря

Редакция сайта ТАСС

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Фалеева стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Фалеева показала результат 4 минуты 4,14 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (отставание - 0,96 секунды). Третьей стала Екатерина Евтягина (+1,12).

У мужчин победу одержал Сергей Ардашев, преодолевший дистанцию за 3 минуты 28,18 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+0,60), третьим стал Савелий Коростелев (+0,84).

Второй этап Кубка России завершится 7 декабря.