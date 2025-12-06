"Локомотив" обыграл "Адмирал" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:1

Хоккеисты "Локомотива" © Александр Щербак/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 3:1 обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов Арене" в присутствии 5 155 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (27-я, 31-я минуты) и Максим Березкин (47). У "Адмирала" отличился Либор Шулак (20).

"Локомотив" благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, ярославцы набрали 48 очков в 36 матчах. "Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд, команда из Владивостока занимает 10-е место на Востоке с 28 очками после 32 встреч.

В следующем матче "Локомотив" примет минское "Динамо" 16 декабря, "Адмирал" на следующий день в гостях сыграет с хабаровским "Амуром".