Тамбиев покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин

Редакция сайта ТАСС

Леонид Тамбиев © Егор Алеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Адмирал" из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

Тамбиеву 55 лет, он возглавил "Адмирал" в 2021 году. Под его руководством команда впервые сумела преодолеть первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги - в 2023 году клуб переиграл на стартовой стадии уфимский "Салават Юлаев" (4-2), но затем уступил казанскому "Ак Барсу" (2-4). В прошлом сезоне "Адмирал" в первом раунде проиграл будущему финалисту турнира челябинскому "Трактору" (2-4).

Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом "Сарыарка", который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также Тамбиев возглавлял петербургскую команду Всероссийской хоккейной лиги "Динамо", "Ригу" (фарм-клуб рижского "Динамо"), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. В период игровой карьеры Тамбиев выступал за ленинградский СКА (1990-1991), датские "Видовре" и "Рёдовре", финские "Лукко и "Таппару", а также за хабаровский "Амур" и нижегородское "Торпедо", с которым стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2003 году.

Отставка Тамбиева стала восьмой в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее аналогичные должности покинули Борис Миронов ("Лада"), Владимир Крикунов ("Сочи"), Алексей Кудашов (московское "Динамо"), Бенуа Гру ("Трактор"), Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев (оба - "Сибирь") и Александр Гальченюк ("Амур").

"Адмирал" занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах. В последних семи играх на счету команды одна победа. Следующую встречу "Адмирал" проведет 17 декабря на выезде против хабаровского "Амура".