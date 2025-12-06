Дзюдоист Ендовицкий завоевал золото турнира Большого шлема в Токио

В финале весовой категории свыше 100 кг россиянин победил японца Хёгу Оту

Валерий Ендовицкий © Софья Сандурская/ ТАСС

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий стал победителем турнира Большого шлема в Токио.

В финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг Ендовицкий победил японца Хёгу Оту.

Ендовицкому 25 лет, он является серебряным (2025) и бронзовым (2023) призером чемпионата Европы и трехкратным чемпионом России.

Турнир в Токио завершится 7 декабря.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул россиянам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны. Первым соревнованием после возвращения национальной символики стал турнир Большого шлема в Абу-Даби, где российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете.