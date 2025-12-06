Тасоев уверен, что бронза "Большого шлема" в Токио полезнее предыдущих побед

Российский дзюдоист проиграл в схватке за выход в финал японцу Хёгу Оте

Редакция сайта ТАСС

Инал Тасоев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по дзюдо в категории свыше 100 кг россиянин Инал Тасоев уверен, что уроки, вынесенные из третьего места на заключительном в году турнире Мировой серии "Большой шлем" в Токио, будут для него полезнее, чем все предыдущие победы. Об этом лидер мирового рейтинга рассказал ТАСС.

Тасоев проиграл в схватке за выход в финал десятикратному призеру Мировой серии Хёгу Оте - встреча ушла в "голден скор", где первое результативное действие удалось японцу. В поединке за бронзу Тасоев одной оценкой "юко" выиграл у корейца Ким Мин Чона.

"В любом случае спасибо Богу за все, что со мной происходит в этой жизни. В позапрошлом году на этом же турнире в Токио я уступил Ким Мин Чону, тогда я проиграл ему за выход в полуфинал. Он - один из лучших тяжеловесов нынешнего времени, входит в пятерку лидеров, в моем топ-чарте он точно есть, - рассказал Тасоев. - Этот результат можно оценивать по-разному, и эту схватку в частности. Тогда я ему проиграл, здесь я у него отыгрался. Буду рад вернуться домой с медалью".

"С начала года я задал хороший темп, все удачно складывалось, но концовку я где-то проиграл. Победа на последнем чемпионате мира немного поменяла меня - и в тренировочных процессах, и в каких-то взглядах, и в том, как я себя веду. Я чувствую, что в лучшую сторону. Надеюсь, что бронза тоже послужит для меня уроком. Если уж из побед можно извлечь опыт, то из поражений тем более, - уверен Тасоев. - Я уже начал анализировать свои ошибки и понимаю, чего мне не хватило. Сегодняшнее поражение - это только моя ошибка. Могу сказать это с уверенностью".

"Был большой перерыв после чемпионата мира. Тренеры говорили возвращаться скорее, не нужно "распускать" форму. Наверное, так сегодня должно было случиться, просто немного не мой день. Конечно, от меня ждут только побед, и это очень сильно давит. На моей спине красная нашивка лидера, и с каждой схваткой ее нужно оправдывать. Эта нашивка у тебя на спине не просто так, если она у тебя - значит, ты сильнее, - подчеркнул Тасоев. - И я должен это подтверждать каждый раз. Я всегда жду от себя максимального результата, но понимаю, что это жизнь: сегодня так, завтра по-другому. Опять будет победная полоса, я снова буду приносить золото".