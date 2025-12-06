Тасоев очень ждет момента, когда гимн России прозвучит в его честь

Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам национальные символы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира Инал Тасоев, завоевавший бронзу заключительного в году турнира Мировой серии "Большой шлем" в Токио, очень ждет, когда услышит гимн России и в свою честь. Об этом он рассказал ТАСС после выступления.

Международная федерация дзюдо вернула российским дзюдоистам национальные символы. Впервые россияне выступали с ними на "Большом шлеме" в Абу-Даби, где гимн России прозвучал дважды - в честь Аюба Блиева и Армана Адамяна.

"Я могу сказать с уверенностью, пускай никто не обижается - этого дня больше меня никто не ждал. Для меня это было принципиально важно. Потому что есть моменты, в которых я максимально принципиальный человек. То, что было - это была несправедливость, - заявил Тасоев. - Я никого не принижаю, но знаю, что больше меня никто не тренируется. И все равно я был ущемлен в правах, я иногда чувствовал себя неполноценно. Так не должно быть. Сейчас все на своих местах".

"Флаг и гимн теперь у нас есть. Конечно, я представлял, как буду стоять на пьедестале и слушать гимн с закрытыми глазами. Сегодня немного не повезло. Но могу сказать с уверенностью: это еще будет. Надеюсь, что эта бронза станет для меня хорошим уроком: что делать не надо, и что нужно исправлять".

На вопрос, планирует ли Тасоев отдохнуть в конце года, он рассказал: "Отдых? В моем словарном запасе нет такого слова. Поэтому у меня, скорее всего, будет активный отдых. Я очень люблю Новый год, хочу провести его с семьей: с родными, мамой, папой, племянниками, сестрами, тетей, бабушкой. Два месяца меня не было дома. Нас отпускали, но я все равно остался на сборах, готовился к этому турниру. Потом прилетели в Японию - две-три недели мы уже здесь. Теперь надеюсь приехать домой и немного побыть дома".

"Чувствую, что суставы уже побаливают - надо подлечиться. Думаю, что дальше нужно еще больше прибавлять. Есть куда расти - я это чувствую, и тело подсказывает: рано мне на пенсию, - подчеркнул дзюдоист. - Тем более что есть чувство, что ты можешь не только бороться, но и прибавлять, становиться сильнее. И мне очень хочется поскорее вернуться домой и начать работать над своими ошибками".