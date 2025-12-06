В Смоленской области откроют современный спортивный стрелковый комплекс

На базе центра будут проходить патриотические смены и спортивные тренировки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный стрелковый комплекс откроется в Смоленской области в 2026 году. На базе центра будут проходить патриотические смены и спортивные тренировки, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В 2026 году в Смоленской области начнет работу новый многофункциональный спортивный стрелковый комплекс. Он входит в Федерацию практической стрельбы России. Это современная площадка, где спортсменам можно безопасно и качественно обучаться стрелковым видам спорта. <…> На базе центра будут проходить патриотические смены, спортивные тренировки", - написал он.

По словам главы региона, комплекс оснащен стрелковыми галереями различной длины, а все объекты отвечают современным требованиям и оборудованы профессиональными мишенными системами. "Для проведения многодневных программ предусмотрены комфортные жилые модули. В двухместных номерах могут разместиться более 90 человек. Созданы условия для стирки и сушки обмундирования", - добавил Анохин.

Губернатор отметил, что строительство такого объекта - серьезный вклад в развитие спортивной сферы региона. Его уровень позволит проводить соревнования всероссийского масштаба.