Фигурист Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе

Спортсмен получил 238,24 балла в финале международной серии Гран-при

Илья Малинин © AP Photo/ Hiro Komae

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Представляющий США Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе в финале международной серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в японской Нагое.

За свой прокат Малинин получил 238,24 балла.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.