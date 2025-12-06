Фигурист Малинин обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу

Он набрал 238,24 балла в финале международной серии Гран-при

Редакция сайта ТАСС

Илья Малинин © AP Photo/ Hiro Komae

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд по числу баллов, полученных за прокат произвольной программы.

Малинин показал результат 238,24 балла в финале международной серии Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое. Предыдущее достижение было установлено им же 2 ноября на Гран-при Канады и составляло 228,97 балла.

По сумме двух программ Малинин набрал 332,29 балла. Рекорд по числу баллов за две программы принадлежит американцу Натану Чену (335,30 балла).

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.