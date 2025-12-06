Фигурист Малинин выиграл финал серии Гран-при ISU

Вторым стал Юма Кагияма, третье место занял Сюн Сато

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Представляющий США Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию. Соревнования проходят в японской Нагое.

По сумме двух программ Малинин получил 332,29 балла (94,05 за короткую программу + 238,24 за произвольную). Малинин в произвольной программе исполнил семь четверных прыжков, он обновил мировой рекорд по числу баллов за произвольную программу. Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41; 108,77 + 193,64). Третьим стал еще один представитель Японии Сюн Сато (292,08; 98,06 + 194,02).

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.

Ранее в соревновании спортивных пар победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (225,21; 77,32 + 147,89). В танцах на льду первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (220,42; 88,74 + 131,68).