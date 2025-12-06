"Ростов" впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв "Рубин"

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Ростова" © Эрик Романенко/ ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Футболисты "Ростова" со счетом 2:0 одержали победу над казанским "Рубином" в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте с поля был удален защитник "Ростова" Умар Сако.

Для "Ростова" это первая с 14 сентября победа в домашнем матче РПЛ, тогда подопечные Джонатана Альбы переиграли московский ЦСКА (1:0). После этого ростовчане на своем поле в национальном первенстве сыграли вничью с "Краснодаром" (0:0) и махачкалинским "Динамо" (1:1), а также уступили тольяттинскому "Акрону" (0:1) и столичному "Локомотиву" (1:3).

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 7-е место с 23 очками. "Ростов" располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко. В следующем туре, который начнется 28 февраля, "Рубин" встретится на выезде с махачкалинским "Динамо", "Ростов" сыграет в гостях против "Краснодара".