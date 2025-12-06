Американская фигуристка Лью выиграла финал серии Гран-при ISU

Второй стала Ами Накаи, третье место заняла Каори Сакамото

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Американка Алиса Лью стала победительницей финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию. Соревнования проходили в японской Нагое.

Лью набрала по сумме короткой и произвольной программ 222,49 балла. Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89 балла), третьей стала ее соотечественница Каори Сакамото (218,80).

Лью 20 лет, она впервые выиграла финал Гран-при. Американка является действующей чемпионкой мира.

Ранее в соревновании спортивных пар победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В танцах на льду первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. В мужском одиночном катании победителем стал представитель США Илья Малинин.