Кадырова и Миронов приостановили тренировки по медицинским показаниям

Тренер группы, где работали фигуристы, Артур Минчук сообщил, что, скорее всего, они полностью пропустят сезон

Ясмина Кадырова и Илья Миронов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова приостановила тренировки из-за медицинского недопуска партнерши. Об этом ТАСС сообщил Артур Минчук, тренер группы Тамары Москвиной, где тренировались спортсмены.

"Тренировки Ясмина и Илья приостановили по медицинским показаниям - Ясмине кататься пока нельзя. Есть определенные вопросы, которые мы решали. Они приходят на лед, но они пока не катаются, пока врачи не дадут добро. Скорее всего, этот сезон они полностью пропустят. Мы все ждем ее восстановления", - рассказал Минчук.

В нынешнем сезоне Кадырова и Миронов в соревнованиях участия не принимали. Фигуристы встали в пару в начале прошлого сезона.