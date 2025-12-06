Шоу в честь Симоняна перед матчем "Спартака" прошло под песню "My Way"

Ранее на стадионе "Спартака" открыли памятную табличку в честь Симоняна

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Красочное шоу перед игрой 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и "Динамо" в память о лучшем бомбардире в истории красно-белых Никите Симоняне прошло под песни "My Way" и "Я люблю тебя жизнь". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Шоу началось со знаменитого "Футбольного марша" Матвея Блантера, который традиционно звучал в СССР перед официальными футбольными играми. Под композицию "My Way", которую исполняли во время церемонии прощания с Симоняном на "Лукойл-Арене" 27 ноября, на табло показали черно-белые кадры с матчей олимпийского чемпиона 1956 года и другие кадры хроники с его участием. Затем зрители включили фонарики на своих мобильных телефонах, участники шоу (порядка 170 человек) в центральном круге образовали ромб с отсылкой к эмблеме "Спартака". Первая часть шоу завершилась тем, что на табло появился автограф Симоняна, который затем превратился в знак бесконечности.

Памятная рамка с символом бесконечности, оформленная в красно-белых цветах, была подарена у кромки поля дочери Симоняна Виктории. Вторая часть шоу прошла под другую любимую песню Симоняна - "Я люблю тебя жизнь" Эдуарда Колмановского. Под эту композицию был поднят красочный баннер с портретами Симоняна в форме "Спартака" и сборной СССР.

Футболисты и судьи вышли на поле арены в майках, посвященных Симоняну. Игроки "Динамо" и арбитры - в белых футболках под 9-м номером с фотографией Симоняна и его фамилией на спине. Футболисты "Спартака" вышли в стилизованных под форму 40-50-х годов футболках "Спартака". Перед матчем дочь и правнуки Симоняна нанесли символический удар.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Перед игрой на "Лукойл-Арене" была открыта памятная именная табличка в честь Симоняна на трибуне А, которая также носит его имя.