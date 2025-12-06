Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"
Редакция сайта ТАСС
15:05
ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Абу-Даби. Соревнования проходят на автодроме "Яс Марина".
Второе место занял британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Тройку лидеров замкнул его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
Гонка пройдет в воскресенье. Ее начало запланировано на 16:00 мск.