"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

На 19-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Динамо" Максим Осипенко. У бело-голубых на 61-й минуте отличился форвард Иван Сергеев. На 4-й минуте ворота красно-белых поразил нападающий Константин Тюкавин, на 85-й - защитник Николас Маричаль. Оба забитых мяча были не засчитаны из-за офсайда.

Обе команды вышли на игру под руководством исполняющих обязанности главных тренеров. В "Спартаке" эту должность занимает Вадим Романов, в "Динамо" - Ролан Гусев. Перед началом встречи состоялось шоу в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 21 очком располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи", "Динамо" примет самарские "Крылья Советов". Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.