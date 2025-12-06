Пивоваров назвал неудачными результаты "Динамо" в 2025 году

Бело-голубые занимают 10-е место в таблице РПЛ

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Результаты московского футбольного клуба "Динамо" в 2025 году являются неудовлетворительными. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" (1:1).

"Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный", - сказал Пивоваров.

По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло 5-е место в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата страны бело-голубые набрали 21 очко и занимают в таблице 10-ю строчку. "Динамо" вышло в полуфинал "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России, где сыграет со "Спартаком".