28 команд выступили на турнире по бильярду на Спартакиаде органов власти

Команда Федеральной налоговой службы стала победителем турнира

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Команда Федеральной налоговой службы стала победителем турнира по бильярдному спорту XVII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального спортивного совета государственной службы.

Второе место заняла команда Государственной думы Федерального собрания РФ, третьим стал коллектив Министерства науки и высшего образования РФ. В личном зачете победу одержал Николай Зайко (Минэнерго России). Второе место занял Владимир Молочков (Федеральная налоговая служба), третье - Сергей Жарцов (Ространснадзор). В турнире приняли участие 28 команд, каждая из которых состояла из трех человек (два спортсмена независимо от пола и один тренер/представитель команды).

Зайко был награжден медалью, дипломом и личным призом Минспорта РФ, а также специальным призом от Центрального спортивного совета государственной службы. Участники, занявшие другие призовые места в личном зачете, были награждены медалями и дипломами Минспорта РФ, а также специальными призами от Центрального спортивного совета государственной службы.

Победители и призеры в общекомандном зачете были награждены кубками и дипломами Минспорта РФ, их участники - медалями и дипломами ведомства, а также специальными призами от Федерации бильярдного спорта России.