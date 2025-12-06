Фигуристка Игнатова отметила, что ее сыну придется дружить с сыном Косторной

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, осенью родителями стали Алена Косторная и Георгий Куница

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Детям фигуристок Александры Игнатовой (до замужества - Трусовой) и Алены Косторной придется дружить в будущем, потому что их матери ездят на одни и те же мероприятия. Об этом фигуристки рассказали на пресс-конференции по окончании Кубка Первого канала среди юниоров в Калуге.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, его назвали Михаилом. В октябре Косторная сообщила, что она и фигурист Георгий Куница стали родителями.

"Они [дети] уже виделись, но пообщаться не удалось. Они пока не могут найти общий язык", - сказала Косторная со смехом.

"Характер, может, разный, не знаю, - добавила в шутку Игнатова. - Будут ли дружить? Им придется. Мы на одни шоу ездим, мероприятия. Они с нами, естественно".