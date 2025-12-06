Игнатова рассказала, что получила отличные эмоции на Кубке Первого канала

Она считает, что подобные турниры нужны, чтобы разрядить серьезную обстановку в сезоне

Редакция сайта ТАСС

Александра Игнатова © Донат Сорокин/ ТАСС

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Результат на взрослых и юниорских турнирах Кубка Первого канала по фигурному катанию не имеет особого значения для Александры Игнатовой (до замужества - Трусовой). Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Победу на Кубке Первого канала среди юниоров одержала команда Игнатовой, вторыми стали фигуристы команды Анны Щербаковой, третьими - подопечные Алены Косторной.

"Хорошие эмоции, на взрослом Кубке Первого канала мы не выиграли, на юниорском выиграли, и одинаково хорошие эмоции. Мне кажется, не важен результат, - отметила Игнатова. - Всегда все очень прекрасно, это такие веселые соревнования, они разряжают серьезную соревновательную обстановку. Отличные эмоции, все классно. Все молодцы, все хорошо делали, старались, из того, что могли, показали лучшее. Могу выделить Арсения Федотова, для себя он выдал прокат жизни. Он вставил первый раз четверной риттбергер".