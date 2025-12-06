Щербакова считает, что все фигуристы из ее команды справились с программами

Команда Анны Щербаковой заняла второе место на Кубке Первого канала среди юниоров

Анна Щербакова © Донат Сорокин/ ТАСС

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Все фигуристы команды Анны Щербаковой справились со своими программами на юниорском Кубке Первого канала. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

Команда Щербаковой заняла второе место. Победу на турнире в Калуге одержала команда Александры Игнатовой, третьими стали фигуристы из коллектива Алены Косторной.

"Всегда вне зависимости от результата это праздник фигурного катания и для спортсменов, и для зрителей, и для нас, капитанов. Радует, что сегодня эта атмосфера была, праздник состоялся, - сказала Щербакова. - Каждый Кубок Первого канала уже на протяжении стольких лет всегда в оформлении "кисс энд края" очень сильно помогают фан-группы. Все баннеры, шарики, очки - все это организовывают фан-группы".

"Я никого выделять не буду, все ребята хорошо откатали, все показали все, что могли показать на сегодняшний день. Многие шли на риск, по сравнению с этапами усложнили программы. Все успешно с этим справились", - добавила Щербакова.

В составе команды Щербаковой выступали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), Герман Ленков, Алдар Самбуев, София Дзепка и Диана Мильто.