"Зенит" завершил год победой на "Акроном" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 одержал победу над тольяттинским "Акроном" в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41). На 14-й минуте с поля был удален защитник "Акрона" Йонуц Неделчару.

Жерсон впервые отличился за "Зенит" в матче РПЛ после перехода из бразильского "Фламенго" минувшим летом. Бразильский полузащитник принял участие в 15 играх в составе петербургского клуба: 12 в чемпионате страны и 3 в Фонбет - Кубке России. Единственный гол до этого он забил в кубковой встрече группового этапа "пути РПЛ" против "Оренбурга" (6:0). В конце августа Жерсон получил травму, из-за которой не выходил на поле до середины октября.

"Зенит" продлил серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Единственный матч в национальном первенстве команда проиграла 9 августа в гостях грозненскому "Ахмату" (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.

Благодаря победе "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Идущие следом "Краснодар" и московский ЦСКА, имеющие 37 и 36 очков соответственно, проведут очный матч 7 декабря. "Акрон" располагается на 9-й позиции с 21 очком. В следующем туре РПЛ, который пройдет после зимней паузы, "Зенит" примет калининградскую "Балтику", "Акрон" в гостях сыграет с "Оренбургом".