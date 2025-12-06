Футболист Сафонов впервые в нынешнем сезоне сыграет за ПСЖ

Российский голкипер примет участие в матче чемпионата Франции с "Ренном"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Для Сафонова это будет первый матч на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). В ПСЖ футболист перешел летом 2024 года из "Краснодара", став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Предстоящую игру пропустит французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и выходил на поле во всех 20 играх различных турниров нынешнего сезона на клубном уровне.

Встреча между ПСЖ и "Ренном" пройдет в Париже и начнется в 23:05 мск.