Жерсон не планирует покидать "Зенит" в зимнее трансферное окно

Бразильский футболист перешел в петербургскую команду этим летом и заключил контракт до конца сезона-2029/30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Зенита" Жерсон не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

"Слухи слухами. У меня действующий контракт с "Зенитом". Я собираюсь полностью его отработать. Мне здесь хорошо, меня здесь хорошо приняли. Чувствую себя абсолютно как дома", - сказал Жерсон.

Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.