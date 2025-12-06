Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

Главным претендентом на победу в турнире аналитическая компания назвала сборную Испании

© Kevin Dietsch/ Getty Images

ТАСС, 6 декабря. Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на странице Opta в соцсети Х.

Шансы испанских футболистов на трофей оцениваются в 17%. В тройку фаворитов также входят команды Франции (14,1%) и Англии (11,8%). Шансы аргентинцев на защиту титула Opta оценивает в 8,7%.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Сборная Испании на групповом этапе сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.