Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне

Парижская команда обыграла "Ренн" со счетом 5:0

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo/ Aurelien Morissard

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен", ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 5:0 обыграл "Ренн" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.

В составе победителей два мяча забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия (28-я, 67-я минуты), по одному голу на счету Сенни Меюлю (39), Ибраима Мбайе (88) и Гонсалу Рамуша (90+1). На 74-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник "Ренна" Жереми Жаке.

Сафонов провел первый официальный матч за ПСЖ в текущем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 играх различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ланса" на 1 очко. "Ренн" с 24 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Мецем", "Ренн" примет "Брест". Встречи пройдут 13 декабря.