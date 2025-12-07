Первый промоутер Гран-при России "Формулы-1" Воробьев умер в возрасте 36 лет

Причина смерти не называется

Сергей Воробьев (слева), 2014 год © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый промоутер Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Сергей Воробьев умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).

Причина смерти не называется. Похороны пройдут 9 декабря в Дзержинске.

"Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России. В последние годы он активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России "Формулы-1" навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в сообщении.

Воробьев стал первым представителем России, вошедшим в состав комиссии "Формулы 1". Гран-при России проводился в Сочи с 2014 по 2021 год.