"Коламбус" проиграл "Флориде" в НХЛ. Марченко и Воронков забили по голу

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 31

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко © AP Photo/ Paul Vernon

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. "Коламбус" со счетом 6:7 после овертайма уступил "Флориде" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес (10-я минута), Картер Верхаге (32, 34), Сет Джонс (37), Брэд Маршан (45), Антон Лунделль (55) и Сэб Беннетт (65). У проигравших отличились Дэймон Сиверсон (8), Дмитрий Воронков (26), Майлз Вуд (26), Кирилл Марченко (31), Коул Силлинджер (39) и Исак Лундестрём (43). Защитник "Коламбуса" Иван Проворов дважды ассистировал партнерам. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 31.

Воронков также записал на свой счет результативную передачу и преодолел отметку в 100 очков в регулярных чемпионатах, сейчас на его счету 51 гол и 50 ассистов. Для этого ему потребовалось 176 матчей, что стало седьмым результатом в истории "Коламбуса". Рекордсменом по этому показателю является канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа (142), быстрее Воронкова оказались двое россиян - нападающие Николай Жердев (150) и Марченко (170).

"Флорида" занимает 7-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 28 очков в 27 матчах. "Коламбус" располагается на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 32 очками в 28 матчах. Следующую встречу "Флорида" проведет в ночь на 8 декабря по московскому времени дома против "Нью-Йорк Айлендерс", "Коламбус" в этот же день встретится на выезде с "Вашингтоном".