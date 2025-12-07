"Бруклин" обыграл "Нью-Орлеан" в матче НБА. Демин набрал 8 очков

Россиянин также отметился 4 подборами и 7 результативными передачами

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 119:101 одержал победу над "Нью-Орлеаном" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бркулина" Майкл Портер, набравший 35 очков. У "Нью-Орлеана" больше всех очков на счету форварда Трея Мёрфи - 23.

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 8 очков. Россиянин провел на паркете более 25 минут, отметившись также 4 подборами и 7 результативными передачами.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 победами в 23 матчах. "Нью-Орлеан" идет на последней, 16-й позиции Западной конференции, одержав 3 победы по итогам 24 игр. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 13 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Далласа", "Нью-Орлеан" 9 декабря примет "Сан-Антонио".