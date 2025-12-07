Сорокин повторил рекорд "Айлендерс" по шатаутам в "регулярках" НХЛ

Российский голкипер провел 25-й матч "на ноль"

Редакция сайта ТАСС

Илья Сорокин и Брэндон Хэйгел © AP Photo/ Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Илья Сорокин провел 25-й матч "на ноль" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил рекорд "Нью-Йорк Айлендерс", который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.

Данное достижение покорилось Сорокину в гостевой встрече против "Тампы" (2:0), по ходу которой он отразил 32 броска. Россиянина признали лучшим игроком матча. Из-за травм игру пропустили лучший бомбардир в нынешнем сезоне "Тампы" нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

Среди россиян Сорокин занимает седьмое место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых удалось оставить ворота в неприкосновенности. Его опережают Евгений Набоков (59), Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду" (51), Николай Хабибулин (46), Василевский (41), Семен Варламов (41) и Илья Брызгалов (34).

"Тампа" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 34 очками в 28 матчах. "Айлендерс" идут на третьем месте Столичного дивизиона, имея на счету 35 очков после 29 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 9 декабря по московскому времени встретится на выезде с "Торонто", "Айлендерс" днем ранее сыграют в гостях против "Флориды".