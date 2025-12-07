Форвард "Лос-Анджелеса" Кузьменко прервал серию из 11 матчей без голов в НХЛ

Россиянин отличился в игре против "Чикаго" (6:0)

Андрей Кузьменко

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко прервал серию без заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая насчитывала 11 матчей.

Игрок отметился голом в домашней встрече против "Чикаго" (6:0). На его счету стало 8 очков (4 шайбы + 4 результативные передачи) в 25 матчах регулярного чемпионата.

"Лос-Анджелес" занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 33 очка в 28 матчах. "Чикаго" располагается на 5-й строчке Центрального дивизиона с 30 очками по итогам 28 встреч. В следующем матче "Лос-Анджелес" в ночь на 9 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Юты", "Чикаго" днем ранее встретится на выезде с "Анахаймом".