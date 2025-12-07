Бывший двойной чемпион UFC Сехудо проиграл в последнем бою в карьере

Американец уступил соотечественнику Пэйтону Тэлботту

Редакция сайта ТАСС

Пэйтон Тэлботт и Генри Сехудо © Ian Maule/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американец Генри Сехудо, являющийся бывшим двойным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проиграл соотечественнику Пэйтону Тэлботту в своем последнем поединке в карьере. Турнир UFC 323 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Тэлботт одержал победу единогласным решением судей.

Сехудо 38 лет, он имеет на счету 16 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Американец потерпел четвертое поражение подряд после того, как вернулся к выступлению в UFC в 2023 году. До этого он не выступал на протяжении трех лет, так как принял решение оставить профессиональный спорт. Сехудо является одним из четырех бойцов UFC, которые одновременно владели двумя чемпионскими поясами. В августе 2018 года американец стал чемпионом организации в наилегчайшем весе, в июне 2019-го - в легчайшей весовой категории. В 2008 году спортсмен стал победителем Олимпийских игр по вольной борьбе.

27-летний Тэлботт одержал 11-ю победу в MMA при 1 поражении.