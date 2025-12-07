Футболист Сафонов назвал долгожданным дебют за ПСЖ в нынешнем сезоне

Голкипер сыграл в матче чемпионата Франции против "Ренна" (5:0)

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов рад провести первый матч за французский "Пари Сен-Жермен" в текущем сезоне, поскольку этот момент был долгожданным для футболиста. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

6 декабря Сафонов сыграл за ПСЖ в домашней игре чемпионата Франции против "Ренна" (5:0).

"Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра, - сказал Сафонов. - Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше - больше".

Для Сафонова прошедшая игра стала первой официальной за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 матчах различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Следующий матч ПСЖ проведет 10 декабря на выезде против испанского "Атлетика" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.