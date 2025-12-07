Дегтярев не ожидает восстановления Олимпийского комитета России в декабре

Исполком МОК пройдет 9-10 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр спорта Михаил Дегтярев не ожидает восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) на ближайшем исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Дегтярев заявил в интервью ТАСС.

"На заседании исполкома МОК, которое состоится на следующей неделе, я не ожидаю восстановления статуса ОКР, но возможен ряд решений и заявлений, которые нас к восстановлению Олимпийского комитета России приблизят, - сказал Дегтярев. - Как я уже не раз говорил, двигаемся поступательно, в соответствии со стратегией. Основная задача - обеспечить допуск наших спортсменов и параллельно решать юридические, политические и прочие вопросы".

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

В марте 2025 года Дегтярев, который также является главой Олимпийского комитета России, заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.