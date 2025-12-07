Дегтярев: поступок Большунова выглядит некрасиво

После гонки на Кубке России олимпийский чемпион толкнул лыжника Александра Бакурова, нанеся ему травму

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Поступок лыжника Александра Большунова на этапе Кубка России выглядит некрасиво, такого должно быть меньше. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

"Кодекс этики российского спорта принят по решению коллегии Минспорта, высшего органа управления, и направлен во все детско-юношеские школы, - сказал Дегтярев. - Он содержит прописные истины, которые надо проговаривать. А инцидент с Большуновым пусть разбирают в федерации. Это правильно. Спорт - это всегда сильные эмоции, но со стороны, конечно, его поступок выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился. Поменьше такого должно быть".

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Результат Большунова в спринте был аннулирован. Позднее Большунов публично принес извинения за произошедшее.

2 декабря президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отстранил Большунова от соревнований на период восстановления от травмы Бакурова.